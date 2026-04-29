Dos personas dos apuñaladas en barrio judío de Londres

La organización de seguridad Shomrim indicó que se vio a un sospechoso “corriendo por Golders Green Road armado con un cuchillo e intentando apuñalar a miembros judíos del público”.

Señaló que el sospechoso fue retenido por miembros de Shomrim antes de que la policía lo arrestara.

Otra organización, el Community Security Trust, también informó que un hombre había sido arrestado tras un ataque con cuchillo. No hubo confirmación por parte de la policía.

El primer ministro Keir Starmer afirmó que el incidente reportado era “profundamente preocupante”.

“Ahora hay una investigación policial y creo que todos debemos hacer todo lo que podamos para apoyar esa investigación y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar cualquiera de estos delitos, de los que hemos visto demasiados últimamente”, declaró Starmer.

El incidente se produce tras una serie de ataques incendiarios en las últimas semanas contra sitios judíos en Londres, incluida una sinagoga y las ambulancias de una organización benéfica en Golders Green.

El gran rabino de Gran Bretaña ha denunciado que los judíos del Reino Unido están sufriendo una campaña de violencia e intimidación.

Agentes antiterroristas investigan si los ataques incendiarios fueron obra de intermediarios iraníes.

Nadie resultó herido en los incendios que ocurrieron a pocos kilómetros unos de otros. Varias personas, desde adolescentes hasta personas de unos 40 años, han sido arrestadas y acusadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP