Dos muertos en ataque con dron a minibús en Jersón, mientras Rusia dice avanzar en el frente

En esta imagen, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania, bomberos tratan de sofocar un incendio tras un ataque ruso con drones en la región de Odesa, Ucrania, el 2 de mayo de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP) AP

En la costa ucraniana del mar Negro, un operativo ruso causó daños en la infraestructura portuaria en la ciudad de Odesa, pero no se reportaron víctimas.

La población civil ucraniana ha soportado incesantes ataques aéreos desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala contra su vecino hace más de cuatro años. Las conversaciones del último año entre Moscú y Kiev, mediadas por Estados Unidos, no han aliviado el panorama, ya que el Kremlin rechazó la oferta de Ucrania para un alto el fuego y, en las últimas semanas, la guerra con Irán ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

En la línea del frente, que comprende unos 1.250 kilómetros (750 millas), Rusia reportó el sábado la toma de la aldea de Myropillia, en la región nororiental ucraniana de Sumy.

No fue posible verificar de manera independiente las afirmaciones sobre el campo de batalla, y Kiev no se ha pronunciado al respecto.

En Rusia, funcionarios de la provincia de Krasnodar señalaron que el sábado se extinguió un incendio desatado en la víspera tras un ataque ucraniano contra una terminal petrolera en la ciudad de Tuapse, en el mar Negro.

Los drones ucranianos alcanzaron la refinería de petróleo y la terminal de exportación en Tuapse en cuatro ocasiones en poco más de dos semanas, lo que causó incendios que derivaron en órdenes de evacuación y enormes columnas de humo.

Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas en un esfuerzo por reducir las exportaciones de petróleo de Moscú, una fuente clave de financiación para su campaña bélica en Ucrania. Pero, por el momento, el impacto económico de la campaña no está claro porque el alza del precio del petróleo por la guerra con Irán, y una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos relacionada con ese conflicto, han ayudado a reabastecer las arcas del Kremlin.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP