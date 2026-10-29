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Dos muertos al derrumbarse formación rocosa en lugar turístico de Turquía

ANKARA (AP) — Partes de una formación rocosa volcánica se derrumbaron el jueves en el popular destino turístico de Capadocia en Turquía, causando la muerte de al menos dos personas y dejando a una más herida, informó un funcionario.

Una sección de la formación rocosa se desplomó en la región de Goreme, en Capadocia, lo que llevó a las autoridades a desplegar equipos médicos y de rescate.

El gobernador Huseyin Kok manifestó que las recientes lluvias intensas probablemente provocaron el derrumbe.

Agregó que los equipos de rescate continuaban buscando a otras personas que podrían estar atrapadas bajo los escombros.

No hay por ahora información sobre las nacionalidades de las personas fallecidas.

Capadocia, en el centro de Turquía, es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, famoso por sus distintivas formaciones rocosas y sus antiguas ciudades subterráneas. Es uno de los lugares turísticos más visitados del país.

El derrumbe ocurrió durante el feriado del Día de la República de Turquía, cuando la zona habría estado abarrotada de visitantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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