Dos muertas y 16 heridos en un intento de cruzar de Francia a Reino Unido

La embarcación, que llevaba a 82 personas, zarpó durante la noche desde la playa de Hardelot, a unos kilómetros al sur del puerto de Boulogne-sur-Mer, pero el motor falló y quedaron a la deriva, declaró a los periodistas Christophe Marx, secretario general de la prefectura de Pas-de-Calais.

Un buque de la gendarmería marítima francesa rescató a 17 personas y las trasladó a Boulogne-sur-Mer, mientras que la embarcación improvisada encalló con otras 65 personas aún a bordo.

Las autoridades encontraron a dos mujeres muertas, probablemente por asfixia, indicó Marx. Se cree que fueron “aplastadas o asfixiadas, como lamentablemente ocurre a menudo en embarcaciones… donde se hacina a demasiada gente”, explicó.

Se estimaba que las mujeres tenían unos 20 años y que procedían de Sudán, señaló, y añadió que se había abierto una investigación. Tres de los heridos estaban en estado muy grave, con quemaduras provocadas por el combustible en el fondo de la embarcación.

Fue el tercer incidente mortal en poco más de un mes relacionado con migrantes que intentaban la peligrosa travesía a Reino Unido.

El mes pasado, dos hombres y dos mujeres murieron cuando intentaban subir a una lancha inflable frente a la costa del norte de Francia. Las autoridades británicas detuvieron a un hombre de Sudán, sospechoso de poner vidas en peligro en ese caso. La semana anterior, otras dos personas murieron en circunstancias similares frente a la costa al norte de Calais.

Los gobiernos de Reino Unido y Francia firmaron el mes pasado un nuevo acuerdo multimillonario en euros destinado a reducir el número de migrantes que cruzan el canal de la Mancha, con un aumento de las patrullas policiales y una vigilancia reforzada en el norte de Francia.

En lo que va de año, más de 6.000 migrantes han llegado a Reino Unido tras cruzar el canal, un 36% menos que en el mismo periodo del año pasado, una caída que podría reflejar en parte un clima más inestable.

Antes de las muertes del domingo, el grupo de ayuda a migrantes Utopia 56 afirmó que al menos 172 personas han muerto en la frontera entre Francia y Reino Unido en los últimos tres años, incluidas 123 en el mar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP