Dos militares y dos mineros mueren al caer a socavón tras repeler a ladrones de mineral en Bolivia

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Los militares fallecidos son dos sargentos y los civiles son mineros de la empresa estatal Huanuni, ubicada en la localidad del mismo nombre, a 275 kilómetros (170 millas) al suroeste de La Paz. El herido es un teniente que ha sido evacuado a un centro médico.

Los hechos ocurrieron “durante un patrullaje” en la madrugada tras repeler a ladrones de minerales, que al parecer usaron explosivos.

“Durante el posterior repliegue, personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina”, señaló el comunicado, y añadió que las autoridades verifican el uso de explosivos.

Las circunstancias de lo sucedido "deben ser esclarecidas mediante una investigación rigurosa”, manifestó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Los choques entre fuerzas del orden y ladrones de minerales en el interior de minas de Bolivia son frecuentes, y de vez en cuando hay víctimas. Los robos, que solían ser pequeños, ahora son perpetrados por organizaciones armadas y redes de transporte bien organizadas, según las autoridades. Los ladrones se llevan principalmente estaño, zinc y plata de cargas que quedan en los socavones. También roban oro.

FUENTE: AP