Dos militares de EEUU están desaparecidos tras unas maniobras en Marruecos

Compartir en:









ARCHIVOS - Militares de EEUU y Marruecos participan en la 20ma edición de las maniobras León Africano en Tantan, en el sur de Agadir, Marruecos, el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo) AP

Estados Unidos, Marruecos y otros países que participan en las maniobras León Africano llevaban a cabo una operación de búsqueda y rescate, indicó AFRICOM.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, indicó AFRICOM en un comunicado.

El incidente ocurrió el 2 de mayo cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan Tan, próximo al océano Atlántico. El ejercicio comenzó en abril y está previsto que concluya a inicios de mayo.

León Africano, un ejercicio de maniobras de guerra, es el mayor ejercicio militar conjunto anual de Estados Unidos en el continente y suele contar con la participación de altos mandos militares de Estados Unidos y de sus principales aliados africanos.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado que el compromiso multinacional anual sirve como espacio para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y perfeccionar la preparación de las fuerzas participantes ante crisis globales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP