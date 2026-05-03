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Dos militares de EEUU están desaparecidos tras unas maniobras en Marruecos

Dos militares de Estados Unidos están desaparecidos en el suroeste de Marruecos tras participar en unos ejercicios militares multinacionales anuales en el país norteafricano, informó el domingo el Comando de Estados Unidos para África (AFRICOM).

ARCHIVOS - Militares de EEUU y Marruecos participan en la 20ma edición de las maniobras León Africano en Tantan, en el sur de Agadir, Marruecos, el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Mosaab Elshamy, Archivo)
ARCHIVOS - Militares de EEUU y Marruecos participan en la 20ma edición de las maniobras León Africano en Tantan, en el sur de Agadir, Marruecos, el viernes 31 de mayo de 2024. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy, Archivo) AP

Estados Unidos, Marruecos y otros países que participan en las maniobras León Africano llevaban a cabo una operación de búsqueda y rescate, indicó AFRICOM.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, indicó AFRICOM en un comunicado.

El incidente ocurrió el 2 de mayo cerca del Área de Entrenamiento Cap Draa, cerca de Tan Tan, próximo al océano Atlántico. El ejercicio comenzó en abril y está previsto que concluya a inicios de mayo.

León Africano, un ejercicio de maniobras de guerra, es el mayor ejercicio militar conjunto anual de Estados Unidos en el continente y suele contar con la participación de altos mandos militares de Estados Unidos y de sus principales aliados africanos.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado que el compromiso multinacional anual sirve como espacio para fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y perfeccionar la preparación de las fuerzas participantes ante crisis globales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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