Dos hombres acusados en EEUU de crear porno "deepfake" con IA

Un afiche sobre una conferencia sobre la seguridad en internet auspiciada por la primera dama Melania Trump, en el Capitolio en Washington, el 3 de marzo del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Cornelius Shannon, de 51 años, y Arturo Hernandez, de 20, fueron arrestados el martes por generar contenido sexualmente explícito creado con IA que acumuló millones de visualizaciones en internet, según denuncias penales.

Los hombres —que no parecen estar vinculados entre sí— figuran entre los primeros acusados en enfrentar cargos bajo la Take It Down Act, una ley firmada el año pasado por el presidente Donald Trump que añade sanciones más estrictas por publicar deepfakes creados con IA y “pornografía de venganza”. El proyecto de ley recibió apoyo bipartidista, así como el respaldo público de la primera dama Melania Trump.

En virtud de la nueva ley, los hombres ahora enfrentan hasta dos años de prisión.

Los abogados de Shannon y Hernandez no han respondido a una solicitud de comentarios.

Los hombres “utilizaron tecnología digital de vanguardia para crear imágenes que degradaron y vulneraron” a decenas de mujeres, declaró en un comunicado, Joseph Nocella, fiscal federal en Brooklyn.

“Este caso deja claro que publicar pornografía deepfake no es un delito sin víctimas”, añadió.

Shannon, residente de Nueva Jersey, publicó al menos 240 álbumes de pornografía generada por IA en los que aparecían políticas, músicas y cantantes, según la denuncia.

Los deepfakes publicados por Hernandez, de Texas, incluían tanto a celebridades como a mujeres particulares, entre ellas recién graduadas de secundaria, señalaron los fiscales.

Los arrestos se producen mientras aumenta la alarma por herramientas sofisticadas de IA generativa capaces de crear falsificaciones sexualmente explícitas, a menudo de menores.

Un hombre de Ohio se convirtió el mes pasado en la primera persona condenada bajo la Take It Down Act después de declararse culpable de usar IA para generar material de abuso sexual infantil.

En marzo, dos adolescentes recibieron libertad condicional por crear imágenes explícitas generadas con IA de sus compañeros de clase en una exclusiva escuela privada de Pensilvania.

Y en un caso separado presentado a principios de este año, tres adolescentes en Tennessee demandaron a xAI, de Elon Musk, al afirmar que las herramientas Grok de la empresa transformaron sus fotos reales en imágenes explícitamente sexuales.

Los estudiantes de secundaria buscan que el caso sea reconocido como demanda colectiva para representar a lo que, según la demanda, son miles de personas que fueron victimizadas de manera similar cuando eran menores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP