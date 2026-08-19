Dos ecuatorianas candidatas a la secretaría general de la ONU, pero sin apoyo oficial de Ecuador

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La candidatura de Ivonne A-Baki, según la información oficial de ese organismo, fue presentada por Tonga el 18 de agosto. Baki aseveró en su cuenta de X que está lista para renovar la promesa fundacional de la Carta de la ONU: “salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra en un mundo donde el conflicto sigue creciendo”.

Baki, que vivió un tiempo en Líbano, fue embajadora de Ecuador en Qatar y en dos ocasiones en Estados Unidos, entre otras funciones.

La otra postulante ecuatoriana es María Fernanda Espinosa, quien buena parte de su vida ha estado ligada a iniciativas conservacionistas y también se desempeñó como ministra de Defensa y ministra de Relaciones Exteriores.

Aunque ambas son ecuatorianas, ninguna ha recibido el apoyo público del gobierno del presidente Daniel Noboa. The Associated Press consultó con la Cancillería si Ecuador apoyaba a alguna, pero no recibió una respuesta de inmediato.

Para la elección del próximo secretario general de ese organismo, que reemplazará desde el 1 de enero al portugués António Guterres, hay otros cinco candidatos, entre los que están la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Mariano Grossi.

De acuerdo con los usos de las Naciones Unidas ese cargo debería mantener una rotación geográfica equitativa y esta vez le toca a un representante de América Latina.

Para lograr apoyos de los países los aspirantes deben presentarse en audiencias abiertas ante los miembros de la Asamblea General de la ONU y luego contar con el respaldo de los integrantes del Consejo de Seguridad. FUENTE: AP