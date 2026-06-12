Dos choques en una autopista en Hungría causan 8 muertos

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En la imagen, un minibús dañado tras una colisión en la autopista M1 cerca de Gyor, Hungría, el 12 de junio de 2026. (Csaba Krizsan/MTI via AP) AP

Un camión se incendió tras chocar con un vehículo de obras cerca de la ciudad de Győr alrededor de las 4.30 de la mañana, lo que causó la muerte de una persona y grandes atascos, explicaron las autoridades.

Aproximadamente media hora después, un minibús con matrícula de Moldavia se estrelló contra un camión que se había detenido en la vía a raíz del primer siniestro. El segundo choque causó siete muertos y dos heridos graves, indicó la policía.

Las autoridades cerraron un carril de la autopista M1 en dirección a Austria.

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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