americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Dos agentes federales heridos, un atacante muerto y cinco detenidos en operativo en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Fuerzas federales informaron el martes que en un operativo en el centro de México dos agentes federales resultaron heridos, un presunto criminal muerto y hubo cinco detenidos vinculados con un grupo criminal relacionado con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas hacia varias ciudades de Estados Unidos.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó por la mañana en su cuenta oficial de X que la acción todavía continuaba y que entre los detenidos estaba el líder de un cártel local, Los Linos, que opera en Morelos, al sur de Ciudad de México, identificado sólo como Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”.

“Esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte”, señaló.

México vive momentos delicados con una creciente presión de la administración de Donald Trump en temas de seguridad que se incrementó este lunes cuando la Casa Blanca publicó una nueva estrategia nacional contra las drogas, un documento en el que Estados Unidos condiciona la ayuda a México a que haya "resultados tangibles" en detenciones, extradiciones y desmantelamientos de laboratorios de droga y que abre la puerta a operaciones militares unilaterales.

“Aprovecharemos todos los medios de que dispone legalmente el gobierno de los Estados Unidos —incluidas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas— para paralizar su logística, bloquear y confiscar sus activos y garantizar que no haya refugios seguros para quienes envenenan a nuestra población con fines lucrativos”, dice el documento.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

MINFAR endurece su discurso: La orden de alto el fuego no será dada jamás

MINFAR endurece su discurso: "La orden de alto el fuego no será dada jamás"

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

El petróleo cae con fuerza tras señales de paz entre EEUU e Irán y alivio en Ormuz

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

EEUU e Irán aceleran negociaciones y los mercados reaccionan: cae el petróleo y suben las bolsas

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR
ULTIMA HORA

IMAGEN QUE SACUDE: MARCO RUBIO APARECE CON MAPA DE CUBA EN REUNIÓN CLAVE DEL COMANDO SUR

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter