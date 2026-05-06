Dos agentes federales heridos, un atacante muerto y cinco detenidos en operativo en México

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, indicó por la mañana en su cuenta oficial de X que la acción todavía continuaba y que entre los detenidos estaba el líder de un cártel local, Los Linos, que opera en Morelos, al sur de Ciudad de México, identificado sólo como Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”.

“Esta célula delictiva está relacionada con extorsión, narcomenudeo, homicidios, robo de vehículo y otros hechos de violencia en distintos municipios de Morelos, así como trasiego de droga a Estados Unidos, principalmente a San Antonio, El Paso, Atlanta y Carolina del Norte”, señaló.

México vive momentos delicados con una creciente presión de la administración de Donald Trump en temas de seguridad que se incrementó este lunes cuando la Casa Blanca publicó una nueva estrategia nacional contra las drogas, un documento en el que Estados Unidos condiciona la ayuda a México a que haya "resultados tangibles" en detenciones, extradiciones y desmantelamientos de laboratorios de droga y que abre la puerta a operaciones militares unilaterales.

“Aprovecharemos todos los medios de que dispone legalmente el gobierno de los Estados Unidos —incluidas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas— para paralizar su logística, bloquear y confiscar sus activos y garantizar que no haya refugios seguros para quienes envenenan a nuestra población con fines lucrativos”, dice el documento.

El informe llega en plena crisis entre ambos países por la muerte de dos agentes de la CIA en un operativo en el norte de México del que no estaba informado el gobierno federal mexicano y después de que fiscales de Nueva York hicieran pública una acusación por narcotráfico contra 10 funcionarios de Sinaloa incluido Rubén Rocha, el gobernador del estado, que se separó del cargo temporalmente días después.

FUENTE: AP

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