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Dortmund y Friburgo siguen con marcha perfecta en la Bundesliga

DORTMUND, Alemania (AP) — Borussia Dortmund y Friburgo se mantuvieron perfectos en la Bundesliga, mientras que Monaco dejó escapar puntos por primera vez en la Ligue 1.

Felix Nmecha, del Dortmund, festeja tras anotar ante el Paderborn, el sábado 12 de septiembre de 2026 (Bernd Thissen/dpa via AP)
Felix Nmecha, del Dortmund, festeja tras anotar ante el Paderborn, el sábado 12 de septiembre de 2026 (Bernd Thissen/dpa via AP) AP

Felix Nmecha anotó dos veces, incluido un gol postrero de chilena, para ayudar a que el Dortmund arrollara 3-0 al Paderborn.

“Fue el mejor gol de mi carrera”, manifestó Nmecha sobre su remate acrobático, estirándose para convertir un centro de espaldas al arco.

El equipo de Niko Kovac ha ganado cinco duelos seguidos en todas las competiciones, incluida una victoria a mitad de semana sobre Villarreal en su debut en la Liga de Campeones. El defensor alemán Nico Schlotterbeck fue titular con Dortmund en su regreso tras una lesión de tobillo sufrida en el Mundial.

Friburgo lidera la tabla por diferencia de goles tras su goleada 5-0 a Borussia Mönchengladbach. Yannik Engelhardt e Igor Matanović aportaron sendos dobletes a la goleada.

Ambos habían anotado ya una vez cuando el ’Gladbach se quedó con 10 hombres, después de que Tim Kleindienst recibió su segunda amonestación.

Augsburgo dejó escapar puntos por primera vez después de que Bayer Leverkusen remontara una desventaja de dos goles para empatar 2-2. Michael Gregoritsch anotó los dos tantos del Augsburgo al inicio del segundo tiempo.

Eintracht Frankfurt venció a Mainz por 3-1. Hoffenheim derrotó a Stuttgart 2-1 para lograr su primera victoria, mientras que Werder Bremen empató en casa de Cologne 1-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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