En la Liga Premier, Liverpool empató 1-1 en casa de Everton en el derbi de Merseyside, antes del choque del líder Arsenal en casa contra su rival Manchester City.

Freiburg perdió la oportunidad de superar a Bayern y subir al segundo puesto cuando empató 2-2 en casa con Leipzig, cuarto clasificado.

Los visitantes se recuperaron de un 2-0 en contra e igualaron por medio del mediocampista austríaco clave Christoph Baumgartner a los tres minutos del tiempo añadido.

Hoffenheim enfrentó a Augsburg en el otro partido.

El delantero Amine Gouiri le dio a Marseille una ventaja temprana y el extremo Igor Paixao anotó de penalti justo antes del descanso.

La victoria colocó al equipo del entrenador Bruno Genesio en el tercer lugar de la Ligue 1, por delante del partido posterior de Lyon contra Monaco.

Toulouse enfrentó a Rennes en el otro encuentro.

La Roma apunta al segundo lugar de la liga italiana

Una victoria de Roma en casa ante Monza más tarde el domingo lo colocaría por encima de Inter de Milán y en el segundo lugar, detrás del líder invicto y rival de la misma ciudad Lazio.

Udinese venció 1-0 a Fiorentina y Como recibió a Juventus.

Un éxito de Sirius en Suecia

La liga sueca tuvo un campeón por primera vez por segundo año consecutivo, después de que Sirius venciera a Hammarby para quedarse con el título en una tensa jornada final.

Mjällby ganó el año pasado en otra historia de tapado en el campeonato de la Allsvenskan.

Hearts se recupera en Escocia

Heart of Midlothian derrotó 3-1 en casa al campeón defensor Celtic, una victoria que podría ayudar a suavizar el golpe del dolor de la temporada pasada.

Hearts se quedó sin su primer título de liga escocesa desde 1960 en mayo pasado, después de perder 3-1 el último partido decisivo en Celtic, que necesitaba ganar y consiguió el gol de la ventaja en el minuto 87.

La derrota dejó a Celtic, segundo clasificado, a dos puntos del líder Rangers.

Derbi de Merseyside

Liverpool fue contenido por Everton y Brighton perdió en casa ante Newcastle, mientras dos equipos señalados como posibles aspirantes a desafiar a Arsenal por el título de la Premier League dejaron puntos en el camino.

La racha de tres victorias seguidas de Liverpool llegó a su fin por un autogol de Jeremie Frimpong en un empate 1-1. El tanto de Dominik Szoboszlai al quinto minuto puso en ventaja a Liverpool.

Luego Brighton cayó 1-0 para encadenar su segunda derrota consecutiva en la liga tras su fuerte inicio de temporada. Harvey Barnes convirtió un penalti al octavo minuto para el único gol.

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FUENTE: AP