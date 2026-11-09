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Doncic brilla con 32 puntos y los Lakers estiran su racha a 6 triunfos al vencer a los Hawks

ATLANTA (AP) — Luka Doncic anotó 32 puntos, capturó ocho rebotes y repartió 10 asistencias, y los Lakers de Los Ángeles ampliaron su racha de victorias a seis partidos con un triunfo de 124-114 sobre los Hawks de Atlanta la noche del lunes.

Walker Kessler (14), de los Lakers de Los Ángeles, consigue un rebote frente a Onyeka Okongwu (17), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)
Walker Kessler (14), de los Lakers de Los Ángeles, consigue un rebote frente a Onyeka Okongwu (17), de los Hawks de Atlanta, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart) AP

Walker Kessler sumó 21 unidades y 10 rebotes, y Collin Sexton aportó 18 tantos y seis asistencias desde la banca.

Los Lakers no contaron con el escolta Austin Reeves, quien se perdió el partido por enfermedad un día después de anotar 43 puntos en Detroit.

Sandro Mamukelashvili anotó 23 y encestó 5 de 8 triples. Los Lakers, como equipo, lanzaron para 43% desde más allá del arco (15 de 35).

CJ McCollum encabezó a los Hawks con 21 unidades desde la banca. Nickeil Alexander-Walker tuvo 20 y Oneka Okongwu aportó 16 por Atlanta, que vio terminar su racha de cuatro victorias.

Dyson Daniels fue el principal defensor sobre Doncic, y además registró 10 puntos, ocho asistencias, cuatro robos y un triple poco habitual.

Los Hawks recortaron la ventaja de los Lakers a 115-111 con una canasta de Daniels cuando quedaban 3:30 por jugar, pero una racha de 6-0 de Los Ángeles dejó el partido fuera de alcance. Doncic consiguió una bandeja en penetración y dio una asistencia durante ese tramo.

Los Lakers construyeron una ventaja de 20 puntos en el segundo cuarto al atravesar repetidamente la defensa de los Hawks. Doncic habilitó a sus compañeros con ocho asistencias en la primera mitad y Kessler logró tres volcadas fáciles tipo alley-oop tras penetraciones de Sexton hacia el aro. Los Hawks reaccionaron al final de la mitad con una mejor puntería y redujeron el déficit a nueve al descanso.

El novato de los Lakers Cameron Carr logró una volcada a dos manos en transición en el primer cuarto para sus primeros puntos en la NBA. _____

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP

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