Doncic anota 35 y los Lakers resisten 110-97 ante los Knicks sin LeBron

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic anotó 35 puntos y capturó ocho rebotes, Austin Reaves sumó 25 puntos y los Lakers de Los Ángeles superaron el domingo la ausencia por lesión de LeBron James para imponerse con esfuerzo 110-97 a los Knicks de Nueva York.

Austin Reaves (15), base de los Lakers de Los Ángeles, pasa el balón a un compañero mientras es marcado por Karl-Anthony Towns, pívot de los Knicks de Nueva York, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 8 de marzo de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Caroline Brehman)
Rui Hachimura aportó 13 puntos para los Lakers, que nunca estuvieron abajo ante los Knicks, en racha, en su cuarta victoria consecutiva, incluso mientras James se perdió su segundo partido seguido por una contusión en el codo izquierdo y una lesión en el pie izquierdo.

Los Lakers se vinieron abajo en el último cuarto, con apenas una canasta en un tramo de 6 minutos y medio en la recta final, mientras Nueva York recortó su desventaja de 23 puntos a 10. Pero los Knicks no encestaron lo suficiente como para aprovecharlo y cometieron ocho pérdidas de balón en el cuarto periodo.

Karl-Anthony Towns terminó con 25 puntos y 16 rebotes por los Knicks, que perdieron apenas por segunda vez en seis partidos.

Jalen Brunson anotó 10 de sus 24 puntos en el último cuarto, pero Nueva York no pudo sobreponerse a su 8 de 34 en intentos de triple en la segunda parada de su gira de cinco partidos, que comenzó con una victoria impresionante en Denver. Mikal Bridges se fue en blanco en 27 minutos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

