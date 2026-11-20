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El esloveno Luka Doncic, de los Lakers de Los Ángeles, conduce el balón frente a Keegan Murray, de los Kings de Sacramento, el viernes 20 de noviembre de 2026 (AP Foto/Caroline Brehman) AP

Walker Kessler anotó 15 puntos y Matisse Thybulle sumó 14 por los Lakers, que lograron su décima victoria en 11 partidos. Sin embargo, tuvieron dificultades en casa ante otro rival en reconstrucción, dos noches después de que su racha de nueve triunfos seguidos terminó con una derrota ante el Jazz de Utah.

Los Lakers resistieron para conseguir su quinta victoria consecutiva en casa sobre Sacramento cuando Zach LaVine falló un triple largo sobre la bocina.

De’Andre Hunter anotó 30 puntos, su máximo número de la temporada, y encestó cinco triples por los Kings, que cayeron a 1-14 en la temporada —el peor inicio de 15 partidos en la historia de la franquicia— con su octava derrota consecutiva pese a llegar con ventaja al cuarto periodo.

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FUENTE: AP