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Dominic Smith pega grand slam para dejar tendidos a Reales; Bravos ganan 6-2

ATLANTA (AP) — Dominic Smith conectó un grand slam que puso fin al encuentro y los Bravos de Atlanta dejaron atónitos a los Reales de Kansas City con un noveno inning de seis carreras, para imponerse el sábado por 6-2.

Dominica Smith, de los Bravos de Atlanta, festeja su grand slam que significó la victoria sobre los Reales de Kansas City, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard)
Dominica Smith, de los Bravos de Atlanta, festeja su grand slam que significó la victoria sobre los Reales de Kansas City, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Colin Hubbard) AP

Smith conectó un lanzamiento del dominicano Carlos Estévez (0-1) con cuenta de 3-2 y envió la esférica por encima de la barda del jardín derecho. Así, los Bravos ganaron por segunda noche consecutiva.

El dominicano Osvaldo Bido (1-0) se llevó el triunfo en su debut con los Bravos tras ponchar a los tres bateadores del noveno inning.

Michael Harris II se fue de 4-3 con una carrera impulsada, y Mike Yastrzemski terminó de 4-2 con una impulsada.

Los Bravos perdían 2-0 al comenzar el noveno capítulo, pero Yastrzemski y Harris conectaron sencillos productores para empatar el juego antes de que Smith lo terminara con su jonrón.

Michael Wacha lanzó seis entradas sin permitir carreras, y el venezolano Salvador Pérez conectó un jonrón por Kansas City.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-0 con una anotada, Pérez de 4-1 con una anotada y una empujada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-1. El dominicano Jorge Mateo sin turno oficial pero con una anotada. El hondureño Mauricio Dubón de 2-0.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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