Dominic Smith conecta jonrón de 2 carreras y Bravos vencen 6-3 a Piratas

El lanzador de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider, realiza un lanzamiento contra un bateador de los Piratas de Pittsburgh durante la primera entrada de un partido de béisbol el sábado 6 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Los Bravos respondieron de inmediato al anotar tres carreras frente a Braxton Ashcraft (5-3) en la parte baja de la tercera. El venezolano Ronald Acuña Jr. y Matt Olson se embasaron con sencillos antes de que su doble robo preparara un elevado de sacrificio de Ozzie Albies que les dio la ventaja. Luego, Smith conectó una línea para el jonrón de dos carreras, apenas por dentro del poste de foul del jardín izquierdo.