Dolphins ponen al QB Malik Willis en reserva de lesionados y se perderá al menos 4 juegos

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El quarterback de los Dolphins de Miami Malik Willis lanza en el encuentro ante los Lions de Detroit el domingo 8 de noviembre del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Willis ha estado lidiando con una persistente lesión en la ingle que pareció limitar de manera significativa su movilidad en la derrota 19-9 del fin de semana pasado ante los Lions de Detroit. Tras el partido, comentó que la ingle “se sentía un poco tensa”, y el entrenador Jeff Hafley repitió esas palabras.

“Estaba tensa hoy y se podía ver. Se podía ver que realmente no podía soltarse”, indicó el domingo pasado Hafley. “Hubo un par de jugadas en las que le doy crédito. Se la quedó, corrió, nos consiguió yardas y salió de problemas contra una buena línea defensiva. Pero se podía ver que simplemente no estaba del todo en condiciones de ir a toda velocidad”.

Willis ha completado 121 de 208 pases, con seis touchdowns y seis intercepciones esta temporada para unos Dolphins con marca de 1-7.

The Ringer informó primero la noticia y señaló que no se espera que sea una lesión que ponga fin a la temporada.

El suplente Kyle McCord, a quien los Dolphins adquirieron en agosto procedente de Green Bay, seguramente será titular esta semana en Indianapolis.

McCord pasó la temporada 2025 en el equipo de prácticas de los Eagles de Filadelfia, que lo seleccionaron en la sexta ronda hace un año. Los Packers lo firmaron el 20 de enero.

Completó 46 de 70 pases para 446 yardas, con cuatro touchdowns y ninguna intercepción, y fue capturado seis veces en tres partidos de pretemporada con Green Bay. Los Dolphins también colocaron al liniero defensivo Zach Sieler en la lista de reservas lesionados el martes, después de que sufriera una ruptura del bíceps contra Detroit. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP