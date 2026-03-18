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Dolores Huerta dice que César Chávez abusó sexualmente de ella

La líder de derechos laborales Dolores Huerta afirmó que César Chávez abusó sexualmente de ella, en medio de denuncias de otras personas sobre abusos por parte del histórico presidente del sindicato United Farm Workers.

Una investigación del New York Times determinó el miércoles que Chávez atraía y abusaba sexualmente de niñas y jóvenes que trabajaban en el movimiento, incluida Dolores Huerta, cofundadora del sindicato.

En un comunicado difundido el miércoles, Huerta señaló que guardó silencio durante 60 años por temor a que sus palabras perjudicaran al movimiento de los trabajadores agrícolas.

Huerta describió dos encuentros sexuales con Chávez: uno en el que fue “manipulada y presionada” y otro en el que fue “forzada contra mi voluntad”.

“Cargué con este secreto durante tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas fue la obra de mi vida. La formación de un sindicato era el único vehículo para lograr y asegurar esos derechos, y no iba a permitir que César ni nadie más se interpusiera”, declaró Huerta.

Huerta indicó que no sabía que Chávez había lastimado a otras mujeres y condenó sus acciones, pero recordó a los lectores que el movimiento de los trabajadores agrícolas es más grande que una sola persona.

“Las acciones de César no reflejan los valores de nuestra comunidad y de nuestro movimiento", indicó Huerta. "El movimiento de los trabajadores agrícolas siempre ha sido más grande y mucho más importante que cualquier individuo. Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes logradas para los trabajadores agrícolas con la ayuda de miles de personas. Debemos seguir participando y apoyando a nuestra comunidad, que necesita defensa y activismo ahora más que nunca”.

En sus reacciones a la noticia, defensores latinos de los derechos civiles subrayaron que el movimiento de los trabajadores agrícolas no era solo Chávez, sino miles de otras personas que se unieron para luchar por la justicia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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