Dolly Parton cancela residencia en Las Vegas por salud: "Todo lo que tengo es tratable"

“La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos y estoy mejorando cada día", dijo la superestrella del country, de 80 años, en un breve video publicado en su cuenta oficial de Instagram. "Ahora, la mala noticia es que me va a tomar un poco de tiempo antes de estar al nivel para actuar en el escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos me dejan un poquito con la cabeza dando vueltas, como solía decir mi abuela”.

“Y, por supuesto, no puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y esas cosas con tacones de cinco pulgadas, y ustedes saben que voy a estar usándolos. Sin mencionar todos esos atuendos pesados con pedrería, el gran peinado, mi gran… eh, personalidad. ¡Dios mío, eso, eso le daría vueltas la cabeza a cualquiera!”.

No compartió demasiados detalles sobre su salud, pero aclaró que siempre ha “tenido problemas con mis cálculos renales”, y que su sistema inmunológico y su sistema digestivo “se desajustaron por completo en los últimos dos o tres años y están trabajando muy duro para reconstruirlos y fortalecerlos”.

También precisó que sus médicos le han asegurado “que todo lo que tengo es tratable, así que me quedo con eso”.

Indicó que aún está trabajando en la apertura de su museo y hotel en Nashville, así como en su próximo musical de Broadway, “Dolly: A True Original Musical”, que se estrenará en Nueva York más adelante este año.

En septiembre, Parton anunció que su primera residencia en Las Vegas en 32 años se iba a posponer debido a “problemas de salud”. Tenía previsto ofrecer seis conciertos en The Colosseum del Caesars Palace para “Dolly: Live in Las Vegas” en diciembre, coincidiendo con el National Finals Rodeo. Sus fechas se trasladaron a este septiembre, antes de que se cancelaran el lunes.

“No se preocupen porque yo deje el negocio porque Dios todavía no ha dicho nada de parar", dijo al anunciar que se posponía la residencia. "Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para poder estar lista para más grandes aventuras con todos ustedes”.

Parton tampoco pudo asistir en septiembre pasado al anuncio de una nueva atracción en su parque temático de Tennessee, Dollywood, debido a problemas de salud. Parton explicó en un video de anuncio en ese momento: “Tenía un cálculo renal que me estaba causando muchos problemas; resultó que me había provocado una infección, y el médico dijo: ‘No necesitas estar viajando en este momento, así que necesitas unos días para mejorar’”.

Al mes siguiente, Parton publicó un video en redes sociales bromeando con que “todavía no se ha muerto”, tras la especulación pública sobre su salud.

“Hay muchos rumores circulando. Pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estaba bien", dijo en un video de dos minutos publicado en Instagram. "Todavía no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo. Y yo no he terminado de trabajar”.

Parton se presenta en vivo en ocasiones, pero no ha salido de gira desde que su “Pure & Simple Tour” terminó en 2016.

Cuando se le pidió un comentario, un representante remitió a The Associated Press al mensaje en video de Parton.

FUENTE: AP