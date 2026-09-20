Dodgers superan al bullpen de Gigantes en triunfo 3-1 y barren la serie de 3 juegos

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Tommy Edman, al bate, conecta un cuadrangular solitario mientras Carson Seymour, en primer plano, lanzador de los Gigantes de San Francisco, y el receptor Andrew Knizner observa en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

El boricua Hernández atacó el primer lanzamiento que vio de Sam Hentges (1-7) e impulsó a Max Muncy para poner a los Dodgers arriba 2-1. Muncy añadió una carrera de seguridad con un sencillo en la octava.

Kris Bubic (4-2) lanzó 2/3 de inning para llevarse la victoria, y Tanner Scott se encargó de la novena entrada para su 23er salvamento.

Sheehan aprovechó al máximo un juego de bullpen para reforzar sus credenciales de cara a integrar el roster de postemporada de los Dodgers como relevista largo. Ponchó a nueve, permitió un hit y otorgó una base por bolas después de relevar a Jack Dreyer en la segunda entrada.

Matt Wilkinson permitió tres hits y no dio bases por bolas, además de ponchar a seis en cinco episodios sin permitir carreras, pero el bullpen de los Gigantes se vino abajo. El zurdo de 23 años fue adquirido como parte del canje que envió al receptor Patrick Bailey a Cleveland en mayo.

Tommy Edman conectó un jonrón hacia el jardín derecho en la sexta entrada para empatar el juego 1-1, castigando al relevista Carson Seymour con un batazo de 400 pies.

Jonah Cox recibió una base por bolas abriendo la entrada para ayudar a que los Gigantes tomaran ventaja 1-0. Cox llegó a segunda por un mal intento de sorprenderlo en la inicial por parte de Dreyer antes de robarse la tercera, y un sencillo de Victor Bericoto lo remolcó.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP