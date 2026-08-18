Dodgers ponen a Díaz en lista de lesionados por problema de cuello y Ohtani lanza en bullpen

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Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Angeles, calienta antes de un juego de béisbol contra los Rockies de Colorado el martes 18 de agosto de 2026, en Denver. (AP Photo/David Zalubowski) AP

El puertorriqueño Díaz, que tiene marca de 2-2 con efectividad de 11,85 y siete salvamentos en 11 oportunidades a lo largo de 16 juegos en su primera temporada con los Dodgers, regresó a Los Ángeles el martes y se someterá a estudios de imagen del cuello.

“Es algo que sintió (el lunes) por la noche. No sabemos si es algo que ya estaba ahí, digamos hace una semana o lo que sea, pero anoche se manifestó. Así que vamos a abordarlo”, comentó el mánager Dave Roberts.

Díaz estuvo en la lista de lesionados del 20 de abril al 29 de julio por una lesión de codo que requirió un procedimiento para retirar cuerpos sueltos.

Ha tenido problemas desde su regreso, con marca de 1-2, efectividad de 15,88 y tres salvamentos desperdiciados en siete juegos. Díaz entró en la victoria del lunes por la noche en Colorado con ventaja de 11-2 en la novena entrada y permitió tres carreras con cuatro hits.

"Sabemos que podría haber una razón por la que sus lanzamientos no están funcionando como lo han hecho en el pasado”, señaló Roberts.

Ohtani realizó otra sesión de bullpen antes del juego del martes por la noche mientras trabaja para volver tras una inflamación en la rodilla izquierda y molestias en el bíceps derecho. Roberts indicó que Ohtani efectuó “alrededor de 35 lanzamientos y tiró todo su repertorio”.

“Le pregunté por su bullpen; me hizo un gesto de pulgar arriba, y eso fue todo”, agregó Roberts y explicó que el siguiente paso de Ohtani sería lanzar práctica de bateo en vivo. El astro japonés lanzó por última vez el 3 de julio contra San Diego, cuando permitió tres carreras con siete hits y ponchó a nueve en seis entradas. Esta temporada tiene marca de 8-2 con efectividad de 1,79 en 14 aperturas. Ohtani lidera a Los Ángeles con 29 jonrones. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP