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Dodgers pegan 4 jonrones y vencen a Filis, con 9 ponches de Wrobleski

LOS ÁNGELES (AP) — Justin Wrobleski llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, y los Dodgers de Los Ángeles se apoyaron el viernes en vuelacercas de Freddie Freeman, Max Muncy, Shohei Ohtani y Will Smith para imponerse 4-2 sobre los Filis de Filadelfia.

Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Mark J. Terrill)
Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un lanzamiento en el juego del viernes 29 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Wrobleski (7-2) ponchó a nueve, la mayor cifra de su carrera, sin otorgar bases por bolas en siete entradas. El zurdo de 25 años ponchó a los tres bateadores en el primer inning — retirando a los toleteros Kyle Schwarber, Trea Turner y Bryce Harper — y en el quinto.

En el sexto, Schwarber conectó un jonrón de 411 pies por el jardín central, con dos outs, para el primer hit y la primera carrera que permitió Wrobleski, en una revancha de la Serie Divisional de la Liga Nacional del año pasado. Los Dodgers ganaron 3-1 en camino a su segundo campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Tanner Scott retiró a sus tres adversarios en la novena para su quinto salvamento.

Los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, hilaron su sexta victoria por primera vez desde que encadenaron siete del 26 de abril al 3 de mayo del año pasado.

Freeman conectó un batazo al jardín contrario con el primer lanzamiento de Zack Wheeler (4-1) en la primera entrada. Muncy se voló la barda en la segunda y Ohtani pegó un jonrón al bullpen de los Filis en el jardín derecho en la tercera. Smith puso el 4-0 con su cuadrangular solitario en la quinta.

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