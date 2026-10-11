Dodgers mantienen al infielder Miguel Rojas en su roster de la SCLN ante los Cerveceros

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Miguel Rojas, de los Dodgers de Los Ángeles, entrena antes del primer juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional de béisbol entre los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles, el sábado 10 de octubre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kyla Wolf) AP

El zurdo Justin Wrobleski también será parte de los Dodgers para su duelo con Milwaukee. Los Cerveceros mantuvieron el mismo grupo de 26 jugadores que tuvieron para su Serie Divisional de la Liga Nacional contra San Diego.

Rojas se sometió a pruebas después de salir de la victoria 3-1 de los Dodgers en Atlanta en el Juego 3 de su Serie Divisional de la Liga Nacional. Las imágenes mostraron en su mayoría problemas previos de espalda.

El infielder veterano entrenó con Los Ángeles el sábado en el American Family Field, y el mánager Dave Roberts indicó que Rojas estaba disponible para el primer juego de la NLCS la noche del domingo.

“Nos sentimos bien con el estado en el que está Miggy”, expresó Roberts.

Rojas, de 37 años, conectó un jonrón del empate en la novena entrada del Juego 7 de la Serie Mundial el año pasado en Toronto, lo que ayudó a que los Dodgers ganaran su segundo campeonato consecutivo. Ha comentado que se inclina por retirarse al final de la postemporada.

La incorporación de Wrobleski le da a los Dodgers 13 lanzadores en su roster de la NLCS, después de que llevaron 12 para su serie contra los Braves. Wrobleski, de 26 años, tuvo marca de 12-5 con efectividad de 3,66 en 22 aperturas y seis apariciones como relevista esta temporada, y fue seleccionado por primera vez al equipo de estrellas de la Liga Nacional.

“Con Justin, sin duda hay un componente de duración”, señaló Roberts. “Hay un... él ya ha estado ahí, ya lo ha hecho, y tuvo una muy buena postemporada con nosotros el año pasado. Así que, para usarlo contra algunos zurdos en ciertas partes del orden al bate, nos sentimos bien”. El infielder Hyeseong Kim quedó fuera del roster de los Dodgers para la NLCS. Participó en un juego contra Atlanta como reemplazo defensivo. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP