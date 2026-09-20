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Dodgers llaman a Sheehan para enfrentar a Gigantes y esperan pronto a Ohtani

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles llamaron de vuelta al lanzador Emmet Sheehan como parte de una serie de movimientos en el roster el domingo, y está previsto que el derecho se encargue de la mayor parte del juego en el cierre de la serie contra los Gigantes de San Francisco.

El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Emmet Sheehan, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El lanzador abridor de los Dodgers de Los Ángeles, Emmet Sheehan, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Las cuatro transacciones involucraron a lanzadores de los Dodgers. También llamaron de vuelta a Kyle Hurt, colocaron a Tarik Skubal en la lista de duelo y enviaron a Seth Halvorsen a Triple-A Oklahoma City.

Jack Dreyer abrirá mientras los Dodgers buscan la barrida ante sus rivales del Área de la Bahía, antes de cederle el turno a Sheehan.

“Hoy estamos armando esto un poco con las opciones disponibles. Creo que se trata más de lo que, en nuestra opinión, le da a Emmet la mejor oportunidad”, comentó el mánager Dave Roberts.

El jardinero derecho Kyle Tucker no estará en la alineación después de salir de la victoria del sábado por 10-4 debido a un lanzamiento foul que le pegó en la rodilla derecha.

Los Dodgers esperan ver pronto de regreso a Shohei Ohtani tras su primera estancia en la lista de lesionados desde que se unió al equipo en 2024. Podría ocurrir durante una serie de tres juegos contra los San Diego Padres que comienza la noche del martes. “Aún está en el aire, pero esa es nuestra esperanza”, señaló Roberts.

Ohtani está en la lista de lesionados de 15 días por una inflamación en el bíceps derecho. También ha estado lidiando con molestias en la rodilla izquierda desde hace meses.

Roberts cree que Ohtani llegará sin dolor a la última semana de la temporada regular, mientras los Dodgers presionan para asegurar un descanso y evitar la ronda de comodines.

“Creo que hay una diferencia entre molestia y dolor. ¿Está al 100 por ciento? Probablemente no. ¿Está mejor que hace una semana? Sí”, manifestó Roberts.

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Consulta aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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