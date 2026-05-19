Dodgers fabrican la carrera del desempate ante Mason Miller en el 9no y superan 5-4 a Padres

Compartir en:









El cubano Andy Pages, de los Dodgers de Los Ángeles, reacciona tras pegar un elevado de sacrificio ante los Padres de San Diego, el martes 19 de mayo de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Freddie Freeman conectó dos jonrones por los Dodgers antes de que fabricaran una carrera sucia ante Miller (1-1), el aclamado cerrador de los Padres, quien había mantenido sin anotación a los rivales en 20 de sus primeras 21 apariciones esta temporada.

Max Muncy impugnó con éxito un tercer strike cantado para negociar una base por bolas con un out en el noveno inning. Miller sorprendió al corredor emergente Call cuando arrancaba hacia segunda, pero su tiro para sorprenderlo se pasó del primera base Ty France, lo que permitió que Call avanzara a tercera.

El cubano Pages conectó de foul cuatro lanzamientos con dos strikes, antes de elevar la pelota hacia el dominicano Fernando Tatis Jr. en el jardín derecho. Sung-mun Song hizo relevo en el tiro hacia el plato, pero Call apenas se deslizó por debajo del toque.

Los dominicanos Manny Machado y Miguel Andújar conectaron temprano jonrones de dos carreras por los Padres, cuya racha de cuatro victorias seguidas terminó.

Tanner Scott (1-1) consiguió cuatro outs como relevista, y Will Klein lanzó una novena entrada de 1-2-3 para lograr el primer salvamento de su carrera.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP