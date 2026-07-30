Dodgers dan descanso a Shohei Ohtani por persistente dolor en la rodilla izquierda

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace una mueca luego de conectar un foul ante los Marineros de Seattle, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Scott Strazzante) AP

El astro, quien brilla también como bateador, quería jugar contra los Marineros de Seattle, señaló el mánager Dave Roberts, pero fue decisión del equipo darle descanso.

Ohtani informó al personal de preparación física que la molestia había reaparecido tras la victoria de 4-2 obtenida el miércoles por la noche.

“Valoro la comunicación”, manifestó Roberts. “No puedo leer la mente, el personal de preparación física tampoco puede leer la mente, así que el hecho de que él lo comunique nos permite tomar una decisión”.

Estaba previsto que el segunda base Tommy Edman abriera el orden al bate en lugar de Ohtani en el cierre de la serie.

Ohtani ha estado lidiando con molestias en la rodilla desde el 11 de junio y no lanza desde el 3 de julio. Enfrenta también un problema en el biceps derecho.

Se saltó el Juego de Estrellas en Filadelfia para quedarse en casa y recibir una inyección de lubricante en la rodilla.

Aun así, sigue desempeñándose como bateador designado. Ohtani se fue de 7-5 en total en sus últimos dos juegos contra los Marineros, con un jonrón, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas.

“En los últimos dos días se ha embasado mucho más, mientras que en la última parte de la gira no lo estaba, así que quizá hubo algo de eso”, comentó Roberts. Añadió que el miércoles no ocurrió nada en el juego que precipitara que Ohtani se quedara fuera al día siguiente.

Los Dodgers esperan que Ohtani vuelva a lanzar esta temporada, pero no tienen prisa por devolverlo al montículo.

“Si hubiera algo estructural, entonces estaríamos mucho más preocupados”, dijo el miércoles Andrew Friedman, presidente de operaciones deportivas. “El hecho de que no lo haya y de que siga mejorando sugiere que vamos por el camino correcto”.

Por ahora, el equipo no tiene planes de detener por completo a Ohtani para darle tiempo de recuperarse de sus dolencias.

“Estamos hablando de esto constantemente”, afirmó Roberts. “Nada debería descartarse y nada está escrito en piedra. Así que creo que depende más de cómo se sienta. Con esta nueva información tenemos que tener nuevas conversaciones”.

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FUENTE: AP