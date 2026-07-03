Dodgers borran desventaja de 6 carreras y ganan 12-7 para ampliar mala racha de Padres

Compartir en:









Andy Pages, de los Dodgers de Los Ángeles, conecta un doble productor de dos carreras durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, en Los Ángeles, el jueves 2 de julio de 2026. (Foto AP/Kyusung Gong) AP

Kyle Tucker sumó cuatro hits para igualar su mejor marca personal y se embasó cinco veces. El cubano Andy Pages empató el juego con un doble de dos carreras en la cuarta entrada, y los Dodgers anotaron 12 carreras consecutivas para ganar por octava vez en 10 juegos.

Roki Sasaki permitió seis carreras en tres entradas, incluidos tres jonrones, pero el bullpen de Los Angeles concedió apenas una carrera el resto del camino. Will Klein (3-2) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

El dominicano Manny Machado, Jackson Merrill y Jake Cronenworth conectaron jonrones en las dos primeras entradas por los Padres, que igualaron su peor racha de la temporada con su sexta derrota consecutiva. Tres de esas caídas han sido ante los Dodgers.

El abridor dominicano de San Diego, Randy Vásquez, permitió cuatro carreras y siete hits en tres entradas, antes de su compatriota, el relevista zurdo Wandy Peralta (1-1) admitiera cuatro carreras y seis hits en la cuarta.

El receptor de los Padres venezolano, Freddy Fermin, salió en la quinta después de recibir una bola de foul en la careta.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP