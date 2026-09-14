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Dodgers aseguran su pase 14 al hilo a playoffs con 7 entradas en blanco de Skubal ante Rojos

CINCINNATI (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles aseguraron su 14ta clasificación consecutiva a los playoffs con una victoria de 4-1 sobre los Rojos de Cincinnati la noche del lunes, impulsados por siete entradas sin permitir carreras de Tarik Skubal y jonrones de Kyle Tucker y el dominicano Teoscar Hernández.

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Tarik Skubal, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Carolyn Kaster)
El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Tarik Skubal, lanza durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, el lunes 14 de septiembre de 2026, en Cincinnati. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo redujeron su número mágico a tres para conquistar un quinto título seguido de la División Oeste de la Liga Nacional y el 13ro en 14 temporadas. Los Dodgers se convirtieron en el tercer equipo con un puesto de playoffs asegurado, después de Milwaukee y Tampa Bay.

Skubal (10-7) permitió tres hits, ponchó a nueve y dio una base por bolas, al conseguir su segunda victoria contra Cincinnati en siete días. Skubal permitió dos carreras en 7 1/3 entradas en un triunfo de 3-2 el 8 de septiembre.

Tiene marca de 3-2 con efectividad de 2,52 en ocho aperturas desde que los Dodgers (91-59) lo adquirieron de los Tigres de Detroit el 2 de agosto.

El dominicano Elly de la Cruz conectó un jonrón de 457 pies, el cuadrangular más largo de un jugador de Cincinnati esta temporada y el más largo este año en el Great American Ballpark.

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FUENTE: AP

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