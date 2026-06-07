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Dodgers anotan 9 en la 1ra; Yamamoto domina 8 innings en paliza de 9-2 a Angelinos

LOS ÁNGELES (AP) — Yoshinobu Yamamoto retiró a 22 bateadores consecutivos a lo largo de ocho dominantes entradas, Andy Pages y Shohei Ohtani conectaron jonrones en una primera entrada de nueve carreras y los Dodgers de Los Ángeles arrollaron el sábado a los Angelinos de la misma ciudad por 9-2.

El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el duelo del sábado 6 de junio de 2026 ante los Angelinos de la misma ciudad (AP Foto/Kyusung Gong)
El japonés Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, lanza en el duelo del sábado 6 de junio de 2026 ante los Angelinos de la misma ciudad (AP Foto/Kyusung Gong) AP

Los Dodgers vapulearon al abridor de los Angelinos, Jack Kochanowitz (2-5), con siete carreras —seis limpias— y seis hits en un tercio de entrada. El derecho ponchó a un rival y dio una base por bolas en 38 lanzamientos.

Los Dodgers han superado a los Angelinos por 41-5 al ganar los cinco enfrentamientos que han disputado hasta ahora. Los líderes del Oeste de la Liga Nacional han ganado 18 de sus últimos 23 juegos en total.

Yamamoto (6-4) encadenó siete entradas consecutivas retirando en orden a sus adversarios para silenciar a la alineación de los Angelinos después del triple productor del venezolano Oswald Peraza con dos outs en la primera.

Fue la primera carrera permitida por la rotación de abridores de los Dodgers en 19 2/3 entradas.

El Jugador Más Valioso de la úlitma Serie Mundial permitió dos hits, ponchó a cuatro y no otorgó boletos en ocho entradas. Realizó 93 lanzamientos —69 en la zona de strike.

El japonés mejoró su efectividad a 2,68.

Ohtani se embasó con un sencillo dentro del cuadro hacia la segunda y anotó con el 14º jonrón del cubano Pages, que cayó en el bullpen de los Dodgers en el jardín izquierdo para poner el juego 2-1.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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