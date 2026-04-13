Doc Rivers no seguirá como entrenador de Bucks tras temporada 32-50

“De verdad he amado mi tiempo en Milwaukee. Volver a donde empecé, a una ciudad que siempre me ha acogido, ha sido un privilegio", manifestó Rivers en un comunicado difundido por el equipo el lunes. "Me decepciona que las cosas no hayan salido como cualquiera de nosotros esperaba, pero estoy profundamente agradecido por esta experiencia, por las relaciones construidas y por el apoyo inquebrantable de nuestros aficionados y de la comunidad. Milwaukee siempre significará mucho para mí, y este capítulo ocupará un lugar especial en mi corazón”.

El anuncio se produjo un día después de que los Bucks terminaran una temporada de 32-50 que puso fin a su racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs. El comunicado que anunció la salida de Rivers como entrenador no indicó si podría tener algún papel con el equipo en el futuro.

“Ha sido un honor tener a Doc como nuestro entrenador y como un líder en nuestra organización y comunidad. Además de su impacto en la cancha, agradecemos la clase y el profesionalismo de Doc durante su etapa en Milwaukee”, dijeron Wes Edens, Jimmy Haslam, Dee Haslam y Jamie Dinan, propietarios del equipo, en un comunicado.

Rivers registró marca de 97-103 en dos temporadas y media con los Bucks. Tiene un récord global de 1.194-866 y esta temporada superó a George Karl para colocarse en el sexto lugar de la lista histórica de victorias entre entrenadores de la NBA.

Rivers, de 64 años, había dejado pocas dudas sobre sus planes a futuro a medida que la temporada llegaba a su fin.

“Ahora tengo siete nietos y todos tienen 8 años o menos. Y me mata cada vez que me pierdo el día de los abuelos con cada uno de ellos en la escuela. Y probablemente sea hora de ir a verlos más. Así que les dejo que deduzcan el resto”, sobre su futuro antes de una derrota el 7 de abril en Brooklyn.

Milwaukee afrontó la temporada con aspiraciones de campeonato, otra vez con Giannis Antetokounmpo —el dos veces MVP— como baluarte y reforzado aún más con la adquisición de Myles Turner en la agencia libre el verano pasado. Pero las lesiones hundieron a Milwaukee. Los Bucks comenzaron 8-5, luego perdieron siete partidos consecutivos para caer por debajo de .500 y ahí se mantuvieron el resto del camino.

Antetokounmpo terminó la temporada con 27,6 puntos y 9,8 rebotes en 36 partidos, por mucho la menor cantidad de juegos en sus 13 años de carrera.

Rivers también entrenó al Magic de Orlando, los Clippers de Los Ángeles y los Celtics de Boston, y ganó el título de la NBA con los Celtics en 2008.

Comentó partidos para TNT después de que terminó su carrera como jugador y más tarde formó parte del equipo de transmisiones de ESPN durante la temporada 2003-04, incluidas las Finales de la NBA.

Rivers, quien jugó 13 temporadas en la NBA, dijo que una cadena (no dijo cuál) se le acercó para que regresara a la cabina durante la postemporada, pero no estaba seguro de si aceptaría.

Rivers ingresará al Naismith Memorial Hall of Fame este verano. Solo Gregg Popovich, Don Nelson, Lenny Wilkens, Jerry Sloan y Pat Riley tienen más victorias como entrenadores que Rivers.

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FUENTE: AP