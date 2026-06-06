Doble falta y paliza en la final de Roland Garros: el cuento de hadas de Chwalińska acaba en derrota

La polaca Maja Chwalinska sostiene el trofeo de segundo lugar tras perder la final de Roland Garros ante la rusa Mirra Andreeva el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

La final del sábado en Roland Garros contra Mirra Andreeva prometía un fascinante choque de estilos sobre la arcilla roja. En cambio, se convirtió en una paliza, puesta en marcha por una doble falta.

Ese inicio fue un mal presagio para la polaca que llegó de la ronda de clasificación. Le siguió un derrumbe en el que solo ganó cinco juegos antes de que Andreeva asegurara su primer título de Grand Slam por 6-3, 6-2 en la pista Philippe-Chatrier.

Chwalińska permaneció abatida en su silla durante mucho tiempo antes de recuperar el sentido del humor durante la ceremonia de entrega de trofeos.

“Es tan joven y talentosa, es tan molesto”, dijo un poco en broma sobre Andreeva al resumir una final de un solo lado.

Chwalińska, de 24 años, se convirtió en la primera jugadora procedente de la fase previa en la historia del torneo en llegar a la final tras arribar a París como la número 114 del mundo. Pero el último obstáculo resultó demasiado alto.

Su ecléctica forma de jugar cautivó al público: dejadas ingeniosas, cortados, globos y un sinfín de variaciones de ritmo. Pero Andreeva neutralizó su estilo y silenció a sus seguidores. Además, en gran medida se deshizo por sus propios errores mientras luchaba por encontrar la distancia en condiciones ventosas.

“Sentí que hoy no tengo ninguna arma contra ella. Definitivamente manejó el viento mucho mejor que yo, y jugó con mucha inteligencia”, comentó Chwalińska.

Chwalińska cometió doble falta en el primer punto del partido y de inmediato perdió su servicio. Andreeva, que también disputaba su primera final de un major, también se mostró nerviosa y permitió que su rival se mantuviera cerca al inicio.

Chwalińska fue la primera en sostener su saque para ponerse arriba 3-2. Pero una vez que Andreeva encontró el ritmo, su potencia pura fue imparable. Ganó nueve juegos consecutivos para colocarse 6-3, 5-0 e impidió que Chwalińska igualara la marcha hacia el título de Emma Raducanu en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

“He hecho lo mejor que pude, lo siento”, le dijo Chwalińska al público.

La decepción no borró todo lo que logró en París. Chwalińska superó tres rondas de clasificación para acceder al cuadro principal y llegó hasta la final en apenas su tercer torneo de Grand Slam. Su mejor resultado previo en un grande había sido la segunda ronda en Wimbledon 2022. Se tomó un descanso del tenis hace unos años mientras lidiaba con la depresión.

“Nunca olvidaré estas tres semanas, seguro”, añadió Chwalińska. La experiencia hará maravillas para su confianza frente a los grandes nombres con los que se cruzará más a menudo. “Porque en realidad nunca había jugado contra las jugadoras mejor clasificadas. Fue la primera vez que me enfrenté a ellas”.

Su ranking se disparará y su cuenta bancaria también recibió un impulso significativo. Chwalińksa está encaminada a subir hasta el puesto 21. Además no tendrá que disputar la fase previa de Wimbledon este mes. Sus ganancias en premios a lo largo de su carrera antes de Roland Garros eran de 864.030 dólares. Triplicó esa cifra al alcanzar la final y ganar 1,4 millones de euros (1,6 millones de dólares).

Ahora centrará su atención en las canchas de césped. Si no recibe una invitación, tendría que pasar por la fase previa en Wimbledon.

“El año pasado me costó en césped, pero antes me encantaba jugar en césped”, comentó. “Siento que puedo usar mucho el toque y los cortados. Me muevo bastante bien en la cancha y anticipo bastante bien. Estoy lista para el desafío”.

Y antes de Wimbledon, también le esperan algunos placeres sencillos tras el alto nivel de estrés de su campaña parisina.

“No pude comer durante las últimas tres semanas”, contó. “Mis entrenadores comían pizza y yo decía: ‘No’. Así que sí, en realidad estoy emocionada por terminar el torneo y quizá vuelva la alegría de comer”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP