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Disminuyen inesperadamente las ventas minoristas en EEUU al desvanecerse reembolsos fiscales

NUEVA YORK (AP) — Los estadounidenses recortaron inesperadamente su gasto en julio, a medida que desaparecía el impulso de los reembolsos de impuestos del gobierno.

Un centro comercial en Short Hills, Nueva Jersey, el 6 de junio del 2026. (AP foto/ Anne DInnocenzio)
Un centro comercial en Short Hills, Nueva Jersey, el 6 de junio del 2026. (AP foto/ Anne D'Innocenzio) AP

Las ventas minoristas cayeron un 0,6% el mes pasado, el mayor descenso desde mayo de 2025, tras una ganancia revisada del 0,2%, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes.

Hubo un repunte notable del gasto tanto en abril como en mayo, cuando los estadounidenses recurrieron a sus reembolsos.

Si se excluyen las ventas en gasolineras y en concesionarios de automóviles, las ventas minoristas en julio bajaron un 0,2%. Los precios de la gasolina volvieron a subir durante la noche hasta 4,08 dólares por galón el viernes, frente a 3,85 dólares hace un mes, según la asociación automovilística AAA.

Los compradores se contuvieron en varias áreas, como la electrónica de consumo y los minoristas en línea

Los datos solo ofrecen una instantánea del gasto de los consumidores y no incluyen actividades como los viajes y las estancias en hoteles. La única categoría de servicios —los restaurantes— registró un aumento del 0,5%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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