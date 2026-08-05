americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Disminuye actividad del Volcán de Fuego en Guatemala, pero piden a la población no bajar la guardia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Autoridades de Guatemala dijeron el miércoles que la actividad del Volcán de Fuego que entró en erupción hace unas 45 horas desciende progresivamente.

Residentes evacuados de las áreas que rodean el Volcán de Fuego descansan en un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moises Castillo)
Residentes evacuados de las áreas que rodean el Volcán de Fuego descansan en un refugio temporal en San Juan Alotenango, Guatemala, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Moises Castillo) AP

Sin embargo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) llamó a la población a mantener la precaución debido a que la Onda del Este que afecta con lluvias al país puede provocar lahares.

“Material acumulado en la parte alta del volcán continúa generando colapsos y descenso de bloques incandescentes hacia las barrancas Ceniza y Seca (ubicadas en las faldas del volcán) lo que podría generar corrientes de densidad piroclástica (lodo, palos y piedras de gran tamaño descendiendo del volcán)”, dijeron en una nota informativa la CONRED y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

La CONRED también confirmó que algunas personas que fueron evacuadas entre lunes y martes regresaron “de manera voluntaria” a sus viviendas. “Pero la actividad eruptiva continua y se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades de realizar una evacuación preventiva”.

Unas 1.700 personas han sido evacuadas de por lo menos 18 comunidades ubicadas en las faldas del volcán debido a la erupción que comenzó el lunes. No se reportaron pérdida de vidas ni daños en viviendas.

Desde las estaciones de transmisión en vivo de la actividad del volcán se puede ver por momentos completamente despejado, con intervalos de lanzamiento de ceniza. La madrugada del martes el volcán arrojó lava que llegó hasta unos 300 metros de altura, provocando alertas rojas, la evacuación de cientos de personas, el cierre de una carretera y la suspensión de clases en los tres departamentos donde se ubica.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3.768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

Una erupción del volcán el domingo 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1,7 millones de personas se vieron afectadas por la erupción.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a la izquierda, saluda a sus seguidores junto a su esposa Ana Lucía Pineda durante una misa en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en Chiquinquirá, Colombia, el 9 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo)

De la Espriella propone giro en política exterior de Colombia, romperá relación con Cuba y Nicaragua

Destacados del día

Demandan a la Unión Eléctrica de Cuba por más de 802 millones de dólares bajo la Ley Helms-Burton

Demandan a la Unión Eléctrica de Cuba por más de 802 millones de dólares bajo la Ley Helms-Burton

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

EEUU aumenta sus operaciones de inteligencia en Cuba para elevar la presión sobre el régimen, según POLITICO

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: Seguimos adelante con mucho empeño

Ministro de Energía rompe el silencio tras otro colapso del SEN en Cuba: "Seguimos adelante con mucho empeño"

CUBA SUFRE OTRO COLAPSO ELÉCTRICO: una oscilación vuelve a desconectar el Sistema Eléctrico Nacional

CUBA SUFRE OTRO COLAPSO ELÉCTRICO: una oscilación vuelve a desconectar el Sistema Eléctrico Nacional

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de buscar un pretexto para una agresión militar contra Cuba

Bruno Rodríguez acusa a Marco Rubio de buscar un pretexto para una agresión militar contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter