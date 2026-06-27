Disidente chino que huyó en bote a Corea del Sur llega a Canadá, afirma su amigo

ARCHIVO - Esta fotografía, facilitada por la Policía Marítima de Taean, muestra la lancha neumática en que viajaba un ciudadano chino al ser detenido frente a la costa occidental de Corea del Sur; la imagen fue tomada en un puerto de Taean, Corea del Sur, el martes 26 de mayo de 2026. (Policía Marítima de Taean / vía AP, archivo) AP

Dong Guangping iba a bordo de una embarcación inflable de 3,3 metros (10,8 pies) en aguas frente a una isla del oeste de Corea del Sur en mayo cuando fue detenido por la guardia costera surcoreana, acusado de violar la ley de inmigración del país. Era su cuarto intento conocido de huir de China.

Al comparecer en una audiencia judicial en Corea del Sur, dijo a los reporteros que esperaba dirigirse a Canadá para reunirse con su esposa y sus hijas, que ya han sido reasentadas allí, según medios surcoreanos.

En una publicación en X el sábado, su amiga Sheng Xue, una activista chino-canadiense, señaló que Dong aterrizó en Toronto tras un vuelo de Air Canada el viernes.

“Acaba de comerse un gran tazón de fideos con huevos, tomates y camarones”, escribió en la publicación, y añadió que ha pasado más de 10 años intentando sacarlo de China.

Adjuntó una foto de Dong en un auto con ella y otra foto de Dong sosteniendo un tazón.

Dong, exagente de policía en China, había sido detenido anteriormente varias veces por su activismo. Fue encarcelado durante tres años en 2001 por “incitar a la subversión del poder del Estado” y pasó más de ocho meses tras las rejas tras ser arrestado en 2014 por participar en un acto conmemorativo por las víctimas de la represión de la Plaza de Tiananmén de 1989, según declaraciones anteriores de Amnistía Internacional.

Anteriormente escapó a Tailandia y Vietnam, pero las autoridades de esos países lo deportaron de regreso a China. Dong también intentó sin éxito nadar hasta una isla taiwanesa.

El Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canada no ha emitido declaraciones sobre el tema.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP