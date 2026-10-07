Dirigentes del fútbol europeo se reúnen para trazar estrategia para destituir a Infantino en la FIFA

ARCHIVO - Foto del 3 de abril del 2026, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, sostienen un balón durante el 49mo congreso de la UEFA. 0(AP Foto/Darko Vojinovic, Archivo) AP

La UEFA convocó anteriormente a sus 55 federaciones miembro a una cumbre que se realiza el jueves en Berlín, en medio de los esfuerzos europeos por conseguir un nuevo líder para el organismo rector mundial del fútbol.

El divisivo plan de inversión privada para el Mundial de Infantino —que fracasó a los pocos días de darse a conocer en julio— impulsó a la UEFA a actuar ante la desconfianza que había surgido anteriormente hacia el presidente de la FIFA, que alguna vez dirigió a la UEFA.

Los planes a más largo plazo de la UEFA incluyen preparar una denuncia penal contra Infantino en Suiza por posible mala gestión financiera en el acuerdo de venta de derechos del Mundial, y ha pedido a tribunales en Estados Unidos que autoricen la obtención de pruebas.

“En algún punto del camino las cosas se fueron demasiado lejos con la FIFA, y buscamos volver a ponerlas donde deben estar”, manifestó el secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, el mes pasado.

Los 55 miembros europeos representan más de una cuarta parte de las 211 federaciones miembro de la FIFA que pueden votar en la elección del 18 de marzo en Rabat, Marruecos. Una investigación de The Associated Press sugiere que Infantino ya tiene alrededor de 90 votos comprometidos, aunque eso es antes de que se conozca a cualquier posible rival.

Aun así, la UEFA no es un bloque unido. Infantino tiene apoyo prometido de Azerbaiyán, el país de origen de un estrecho colaborador, y de Letonia. El mandatario también se reunió el miércoles con dirigentes del fútbol y funcionarios gubernamentales en la capital checa, Praga.

Primero, la UEFA y sus aliados en todo el mundo deben ponerse de acuerdo sobre al menos un candidato para desafiar a Infantino antes del plazo del 18 de noviembre para entrar en la contienda.

¿Qué dirigentes del fútbol han sido vistos como posibles candidatos?

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se unió en agosto a sus colegas vicepresidentes de la FIFA de Asia y Norteamérica para denunciar a Infantino por engaño y abuso de confianza en relación con el plan de venta de derechos del Mundial.

Aun así, ni Ceferin ni sus homólogos en la AFC y la CONCACAF, el jeque Salman bin Ebrahim Al Khalifa de Bahréin y Victor Montagliani de Canadá, parecen por ahora encaminados a figurar en la papeleta de la FIFA.

Ceferin ha descartado desde hace tiempo cualquier conversación sobre postularse para dirigir la FIFA, aunque señaló el mes pasado en reuniones de la UEFA en Grecia que había “muchísimos, muchísimos” posibles candidatos.

Se espera que Montagliani se concentre en su propia reelección en la CONCACAF en febrero.

El jeque Salman ya ha sido rival de Infantino en una elección de la FIFA. Había sido el favorito en una campaña de cinco candidatos que Infantino terminó ganando en febrero de 2016.

Se ha especulado que un posible candidato podría ser el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, un estrecho aliado de Ceferin. Pero el catarí, miembro del comité ejecutivo de la UEFA, se descartó a sí mismo la semana pasada en una reunión del influyente grupo de Clubes Europeos de Fútbol que encabeza.

La agenda de negocios de la UEFA en Berlín

Infantino es sólo uno de los temas que tratará la UEFA en la reunión empresarial bienal en Berlín de los principales ejecutivos de sus federaciones miembro. También podrían debatir políticas, estrategia y competiciones internacionales de fútbol.

Esta vez, deberían exponerse ideas sobre el tipo de FIFA reformada y más transparente que el fútbol europeo quiere ver —y sobre un candidato electoral al que comprometerse.

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FUENTE: AP