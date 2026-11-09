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Dirigente de Bayern Múnich dice que Musiala quizá nunca vuelva a ser el mismo

MÚNICH (AP) — Uli Hoeness, el influyente dirigente del Bayern Múnich, puso en duda la capacidad de Jamal Musiala para volver a ser el jugador que era antes de que le diagnosticaran una disfunción neurológica.

ARCHIVO - Jamal Musiala del Bayern Múnich previo al partido contra Schalke en la Bundesliga, el 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Martin Meissner)
ARCHIVO - Jamal Musiala del Bayern Múnich previo al partido contra Schalke en la Bundesliga, el 5 de septiembre de 2026. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Hoeness, presidente honorario del Bayern tras más de cuatro décadas en el club como jugador y directivo, también cuestionó si Musiala, de 23 años, podría justificar su elevado salario según el acuerdo que alcanzaron antes de sus convulsiones en el campo en agosto.

“Tiene una afección que no se puede curar fácilmente, aunque hasta cierto punto se puede controlar con medicación. Pero si alguna vez recuperará el nivel de rendimiento que tuvo", dijo Hoeness, de 74 años, el domingo a la emisora local Bayerischer Rundfunk.

“Sin embargo, sigue cobrando su sueldo. Imagínense que el FC Bayern pusiera en duda su contrato, argumentando que su nivel de rendimiento actual ya no se ajusta a los términos del acuerdo”.

Musiala figura entre los jugadores mejor pagados del Bayern después de ampliar su contrato el año pasado hasta junio de 2030.

“La gente va al estadio por jugadores como Jamal Musiala. Es un jugador verdaderamente excepcional”, afirmó en ese momento el presidente del Bayern, Herbert Hainer.

Pero Musiala no ha podido brillar esta temporada después de desmayarse durante partidos de pretemporada en agosto. El volante ofensivo publicó en redes sociales que le diagnosticaron “crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica”, que no suponía un riesgo para su salud y que tenía la intención de seguir jugando.

El director deportivo Max Eberl y el técnico Vincent Kompany manifestaron que estaban al tanto del problema desde hacía al menos un año y que un cambio en la medicación provocó que el astro del Bayern se desplomara.

Musiala regresó a los entrenamientos con el equipo y marcó el primer gol en la victoria 5-0 ante Bodø/Glimt en la Liga de Campeones en septiembre.

Pero ese mes sufrió un desgarro de fibras musculares en el muslo derecho durante el calentamiento mientras estaba concentrado con su selección y aún no ha regresado. Musiala ha disputado apenas cuatro partidos en todas las competiciones con el Bayern esta temporada.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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