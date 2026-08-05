Director de una fábrica rusa de drones sufre heridas graves tras explotar su auto

Tass indicó que Vladimir Tkachuk fue hospitalizado en estado grave tras la explosión. No ofreció de inmediato detalles sobre el estallido ni señaló quién podría ser responsable.
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MOSCÚ (AP) — El director de una fábrica de drones en los Urales resultó gravemente herido cuando su auto explotó el miércoles, informó la agencia estatal de noticias Tass.
Tass indicó que Vladimir Tkachuk fue hospitalizado en estado grave tras la explosión. No ofreció de inmediato detalles sobre el estallido ni señaló quién podría ser responsable.
Tkachuk dirigía la fábrica Uraldrinzavod, que fabricaba los drones Upyr para el ejército ruso.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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