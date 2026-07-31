Director funerario del Reino Unido condenado a 20 años por dar cenizas equivocadas

Representación artística del director de funeraria Robert Bush en el tribunal de la corona en Hull, Inglaterra, el 27 de julio del 2026. (Elizabeth Cook/PA via AP) AP

Robert Bush, de 48 años, fue sentenciado en el Tribunal de la Corona de Hull, en el noreste de Inglaterra, tras una audiencia de cinco días en la que más de 200 víctimas describieron el impacto de sus delitos. Anteriormente se declaró culpable de 67 cargos relacionados con crímenes cometidos durante 12 años en Legacy Independent Funeral Directors, en Hull.

Entre quienes hablaron ante el tribunal estuvo Jasmine Beverley, cuyo hijo Sunny nació muerto el 13 de mayo de 2022. Los investigadores encontraron sus cenizas en una bolsa de papel marrón en el suelo de las instalaciones de la funeraria, más de un año después de que Bush le entregara un pequeño ataúd azul y le dijera que las cenizas de Sunny estaban dentro.

“Cuando descubrí lo que había pasado, reabrió ese trauma de una manera que no puedo describir por completo”, manifestó Beverley, al recordar el dolor de perder a su hijo.

“Fue como ser arrastrada de vuelta al momento más oscuro de mi vida. El duelo, la ansiedad y la angustia regresaron con tal intensidad que otra vez me vi luchando mental y emocionalmente”.

Unas 50 personas supieron que les habían entregado las cenizas equivocadas de sus seres queridos cuando la policía allanó la funeraria y encontró urnas y empaques etiquetados con sus nombres.

El tribunal también escuchó que Bush estafó a 172 personas por 562.000 libras (755.000 dólares), incluido dinero de planes funerarios falsos. También recaudó donaciones en efectivo en nombre de familias durante servicios conmemorativos, pero no entregó el dinero a las organizaciones benéficas designadas.

El caso salió a la luz en marzo de 2024 cuando Bush estaba de vacaciones en Arizona y pidió a los directores de otra empresa funeraria que ayudaran con la recuperación de un cuerpo mientras él estaba fuera.

Un trabajador de la funeraria de Bush les dijo a los directores de la otra empresa “de la nada” que había cuerpos en el lugar “desde hacía años”.

Ellos llamaron a la policía, que descubrió una “escena de horror” en la funeraria, con cuerpos en distintas etapas de descomposición almacenados en estanterías de una zona de almacenamiento en frío y un cadáver desnudo tendido en una camilla en el suelo, señalaron los fiscales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP