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Director del FBI se enfrenta a demócratas en audiencia del Senado

WASHINGTON (AP) — El director del FBI, Kash Patel, regresó al Congreso el martes para una audiencia en la que podrían estallar agrios intercambios con legisladores demócratas escépticos sobre su liderazgo.

El director del FBI Kash Patel habla en un evento en Kansas City, Missouri, el 14 de septiembre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein, Pool)
El director del FBI Kash Patel habla en un evento en Kansas City, Missouri, el 14 de septiembre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein, Pool) AP

Patel hablará ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado. El panel está encabezado por republicanos, quienes seguramente tratarán de mantener el foco en los esfuerzos de Patel por combatir el crimen violento, contrarrestar el tráfico de drogas y impulsar la agenda del gobierno de Trump.

Pero los demócratas seguramente se centrarán en la turbulencia dentro de la agencia policial federal incluidos despidos masivos de agentes que participaron en investigaciones sobre el presidente Donald Trump, los esfuerzos de la entidad por investigar a supuestos adversarios políticos de Trump y los viajes en que Patel ha combinado sus responsabilidades profesionales con actividades de placer.

“El señor Patel es el director del FBI menos calificado y más partidista en la historia de nuestra nación”, denunció el senador Dick Durbin de Illinois, el principal demócrata del panel, en su declaración de apertura de la audiencia. Acusó a Patel de utilizar a la agencia para lanzar represalias contra los oponentes políticos de Trump y dar curso a los agravios del mandatario, incluidas sus falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Patel ha comparecido en múltiples ocasiones ante el Congreso como director del FBI incluso para testificar sobre el presupuesto de la entidad, pero esta será su primera vez desde septiembre pasado ante la comisión que tiene la principal jurisdicción de supervisión sobre la agencia.

Esa audiencia incluyó agrios intercambios con legisladores demócratas; en un momento, Patel le gritó al senador Adam Schiff de California, mientras lo calificaba de “una completa desgracia” y un “cobarde”.

Schiff replicó: “Un abusador cibernético podrá ser director del FBI, pero siempre seguirá siendo un abusador cibernético”.

La audiencia del martes probablemente no será menos polémica, dada la dura crítica de los demócratas al liderazgo y conducta de Patel. Durbin pidió en abril reemplazar al funcionario tras un artículo de la revista The Atlantic según el cual hay denuncias de consumo excesivo de alcohol.

Posteriormente, Patel presentó una demanda por 250 millones de dólares contra la revista calificando el artículo de falso y “malintencionado”. The Atlantic ratificó su confianza en su trabajo periodístico y aseveró que se defenderá de la “demanda infundada”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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