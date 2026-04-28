Director de campamento se disculpa ante familias de víctimas tras inundaciones en Texas

“Hicimos todo lo que pudimos esa noche. No fue suficiente para salvar a sus hijas", declaró Edward Eastland, integrante de la familia propietaria del campamento. "Lo lamento profundamente".

La disculpa de Eastland se produjo mientras decenas de familiares de las niñas se sentaban a apenas unos metros detrás de él durante el segundo día de una audiencia legislativa especial que investiga la devastadora inundación del 4 de julio. Se espera un informe escrito con las conclusiones más adelante este año.

Eastland contó que él y su padre, Richard Eastland, estaban en el campamento esa noche, y que hicieron un intento desesperado por salvar a las niñas cuando se dieron cuenta de que las fuertes lluvias habían provocado una inundación que arrasó el campamento a orillas del río Guadalupe. Richard Eastland murió en la inundación y Edward sobrevivió solo después de ser arrastrado hasta un árbol.

“Estas niñas eran nuestras campistas más pequeñas y sus increíbles consejeras, a quienes vimos crecer", indicó Eastland. "El mundo era un lugar mejor con ellas, y la indignación contra nosotros por no haber podido mantenerlas a salvo es completamente razonable”.

Britt Eastland, otro director, señaló que el campamento capacitará a las consejeras y realizará simulacros para preparar a las campistas ante inundaciones, incendios, tornados e intrusos. Investigadores legislativos apuntaron el lunes que la falta de capacitación en el campamento fue un problema crítico que contribuyó a las muertes.

Camp Mystic es un campamento cristiano solo para niñas a lo largo del río Guadalupe en la región de Texas Hill Country. Sus propietarios quieren reabrir a finales de mayo y han dicho que solo utilizarán las partes del campamento que no se inundaron. Prevén que casi 900 niñas estén en el campus este verano. Esos planes han enfurecido a las familias de las víctimas, y algunos funcionarios estatales han pedido que los reguladores nieguen o retrasen la renovación de la licencia del campamento, que está bajo revisión.

La Legislatura no volverá a reunirse hasta enero de 2027, y el panel no controla la revisión de la licencia de Camp Mystic.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP