Diputada británica demanda a empresa de Musk por imágenes falsas en Grok

Jess Asato, legisladora del gobernante Partido Laborista, afirma que alguien usó Grok para crear imágenes falsas de ella en bikini sin su consentimiento en enero, después de que criticara la propagación de pornografía deepfake en internet.

Presentó una demanda el miércoles ante el Tribunal Superior de Londres en la que alegaba un uso indebido de información privada en virtud de la Ley de Protección de Datos.

Busca una indemnización por daños y perjuicios y sostiene que quiere sentar un precedente para que las empresas puedan ser consideradas responsables por el diseño de sus sistemas de IA.

“Nadie podría acercarse a mí en la calle, desnudarme y ponerme un bikini, y no veo por qué alguien debería poder hacerme eso en internet, porque la sensación, aunque no es exactamente la misma, es muy similar", afirmó Asato. "Es como si alguien me hubiera desnudado digitalmente sin mi consentimiento”.

Asato indicó que espera que otras personas se sumen a la demanda.

En medio de una protesta internacional por la pornografía deepfake, la empresa de Musk dijo en enero que ya no permitiría que los usuarios de Grok editaran imágenes de personas reales para quitarles la ropa.

Una ley aprobada el año pasado en el Reino Unido convirtió en ilegal crear o solicitar una imagen deepfake no consentida de un adulto. Pero Asato sostiene que xAI debe rendir cuentas por el daño que ya se ha causado.

“Una vez hecho el daño, el daño está hecho", señaló la parlamentaria. "Si piensas en cualquier otro producto, como un automóvil, por ejemplo, que pudo haberse fabricado con un defecto, no importa si, ya sabe, los autos se retiran del mercado y se corrigen los defectos y no se causa más daño”.

xAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP