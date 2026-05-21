Diplomático insta a Consejo de Seguridad de la ONU a presionar a Hamás a desarmarse

Nickolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz, un organismo internacional establecido por el presidente Donald Trump, afirmó que Israel también debe cumplir sus obligaciones en virtud de la tregua pactada en octubre, y señaló las muertes de palestinos y las restricciones al flujo de ayuda humanitaria.

Mladenov sostuvo que la elección ante Hamás e Israel es entre “un statu quo en deterioro” o un nuevo comienzo para los palestinos que ahora esperan “en condiciones desesperadas”. Añadió: “No hay una tercera opción. Nunca la hubo, y no se debe hacer esperar a la gente de Gaza mientras algunos fingen que sí la hay”.

Mladenov ampliaba lo expuesto en el primer informe de la Junta de Paz, según el cual el principal obstáculo para la plena implementación del alto el fuego sigue siendo “la negativa de Hamás a aceptar un desmantelamiento verificado, renunciar al control coercitivo y permitir una auténtica transición civil en Gaza”.

Hamás, en un comunicado, criticó el nuevo informe y afirmó que ignoraba el incumplimiento de Israel de los términos del alto el fuego.

El grupo miliciano palestino, que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza, ha intentado vincular cualquier desmilitarización a la retirada de tropas israelíes. El ejército de Israel ha ampliado su control de Gaza desde que entró en vigor la tregua y ahora controla alrededor del 60% del territorio.

Mladenov, un veterano diplomático búlgaro, señaló que si Israel y Hamás se niegan a aceptar la hoja de ruta para implementar el plan de paz, la Junta de Paz debatirá maneras de proporcionar alivio humanitario y promover la recuperación en el territorio.

Si no se hace nada, advirtió, Gaza seguirá dividida, con Hamás manteniendo el control administrativo y militar sobre 2 millones de palestinos que pueden vivir en menos de la mitad de la Franja de Gaza y que probablemente seguirán atrapados entre escombros, necesitando ayuda y sin esperanza de reconstrucción ni de un futuro para sus hijos.

“Esta es una versión del futuro que israelíes, palestinos y la región deberían temer, y contra la que todos deberían movilizarse”, declaró Mladenov.

Indicó que el desmantelamiento de armas “será gradual, por etapas y con plazos definidos conforme a un calendario acordado” y que las armas de Hamás y de otros grupos armados palestinos no se transferirán a Israel, sino a la administración transitoria en Gaza.

La hoja de ruta merece el “apoyo claro, coherente e inequívoco” del Consejo de Seguridad, afirmó.

“Solicito al consejo que utilice todos los medios a su disposición para instar a Hamás a aceptar la hoja de ruta sin más demora, y a Israel a cumplir sus obligaciones en virtud del alto el fuego”, indicó el diplomático. “La diplomacia debe continuar; no puede usarse como excusa para demorar mientras dos millones de personas esperan en condiciones desesperadas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP