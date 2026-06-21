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Dingler y Vierling protagonizan remontada en 10 entradas de Tigres 5-4 a Medias Blancas

DETROIT (AP) — Dillon Dingler conectó un jonrón e impulsó la carrera del empate en la novena entrada antes de que un sencillo flojo de Matt Vierling completara la remontada de Detroit en la décima, y los Tigers vencieron el domingo 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.

Matt Vierling de los Tigres de Detroit celebra con sus compañeros su sencillo de la victoria en la décima ante los Medias Blancas de Chicago el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Paul Sancya).
Matt Vierling de los Tigres de Detroit celebra con sus compañeros su sencillo de la victoria en la décima ante los Medias Blancas de Chicago el domingo 21 de junio del 2026. (AP Foto/Paul Sancya). AP

Detroit perdía 3-1 después de siete entradas, pero Dingler pegó un cuadrangular en la octava y luego el sencillo del empate en la novena.

Tristan Peters puso arriba a Chicago 4-3 con un elevado de sacrificio en la décima ante Will Vest (3-4). Riley Greene abrió la parte baja del episodio con un sencillo frente a Brandon Eisert (1-1) para dejar corredores en las esquinas. El imparable de Spencer Torkelson empató el juego.

Colt Keith bateó un rodado a primera, y Jacob Gonzalez tiró al plato cuando Greene se mantenía en tercera. Eso llenó las bases y sacó a Jordan Hicks del bullpen de Chicago. Vierling conectó un batazo corto hacia el jardín derecho y Braden Montgomery no pudo concretar la atrapada lanzándose.

A Chicago le faltaba un out para ganar el juego en la novena. El dominicano Seranthony Domínguez retiró a los dos primeros bateadores antes de que Jahmai Jones, que estaba de 0 de 16 contra lanzadores derechos esta temporada, venciera el tiro con un sencillo dentro del cuadro para mantener con vida a su equipo. Kevin McGonigle pegó un sencillo para mover a Jones a tercera, y Dingler empató el juego con un rodado entre tercera y el campocorto.

Kerry Carpenter conectó un rodado fuerte por la línea de primera, pero Gonzalez realizó una jugada extendiéndose para forzar entradas extra.

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