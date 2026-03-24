Dinamarca vota en elecciones anticipadas tras la crisis por aspiraciones de EEUU sobre Groenlandia

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, a la izquierda, y el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, a la derecha, asisten a un debate de líderes de partido en el Concert Hall, DR City en Copenhague, el domingo 22 marzo de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP) AP

Más de 4,3 millones de personas podían participar en la votación para el nuevo Folketing, o Parlamento, en Copenhague, que se elige por un mandato de cuatro años.

Frederiksen convocó las elecciones el mes pasado, adelantándolas varios meses a la fecha límite, aparentemente con la esperanza de que su imagen de firmeza en la crisis por Groenlandia la ayudara ante los votantes en el país miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP