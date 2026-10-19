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Diego Luna presenta en Morelia su cinta sobre la migración “Ceniza en la boca”

MORELIA, México (AP) — El actor y director Diego Luna presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia su más reciente largometraje, “Ceniza en la boca”, el cual retrata a una familia dividida por la migración de su madre y reunida años después con dificultad en España.

El director Diego Luna llega a la alfombra roja de la película Ceniza en la boca en el Festival de Cine de Morelia, en México, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Berenice Bautista)
El director Diego Luna llega a la alfombra roja de la película "Ceniza en la boca" en el Festival de Cine de Morelia, en México, el domingo 18 de octubre de 2026. (AP Foto/Berenice Bautista) AP

El filme está basado en la novela homónima de la autora mexicana Brenda Navarro, quien es ella misma una inmigrante en territorio español desde hace una década. La novela de 2022 fue galardonada con el Premio Cálamo en la categoría de libro del año, Premio de los Libreros de Madrid y el Premio de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.

“Hay muchas películas en ese libro, pero para mí la película que se quedaba palpitando, el pedacito de la historia que ahí encontré, que no me soltaba, era la historia de una hija que crece con esta ausencia materna”, dijo Luna el domingo durante una conferencia de presentación de la película. “Brenda fue muy, muy linda y muy generosa en entregarnos el libro, en darnos la responsabilidad, pero también la libertad de hacer la película que encontráramos en nuestra lectura”.

La hija es Lucila (Anna Díaz), una veinteañera que se gana la vida como niñera en Madrid con una jefa déspota. A pesar de que Lucila y su hermano adolescente Diego (Sergio Bautista) se han reunido con su madre Isabel (Adriana Paz), tras años sin verla, es la hermana quien trata de hacerse cargo de Diego cuando tiene problemas de conducta en la escuela.

Lucila decide migrar una vez más a Barcelona, pero su situación no mejora mucho, y de hecho termina durmiendo en la calle.

“La migración es eso, es sentir una soledad que nadie más puede entender, pero que la única manera es hacer comunidad, es hacer, donde quiera que estés, que quien te reciba, te haga sentir parte”, dijo Díaz, quien previamente ha actuado en filmes como “La cocina” y “Temporada de huracanes”.

“Me da tanto gusto que ya estemos aquí en México y estemos estrenando y compartiéndoles esta película", agregó Díaz. "Al mismo tiempo no quiero que se acabe y no quiero que esta familia quede en un recuerdo”.

FUENTE: AP

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