Díaz y Burger guían a los Rangers a vencer 6-4 a los Reales en 10 entradas

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Elias Díaz, de los Rangers de Texas, espera para batear un sencillo doble productor durante la décima entrada del béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el miércoles 10 de junio de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Jake Burger salió desde la banca y empató la pizarra dos veces para los Rangers en las entradas finales, con un jonrón en la séptima y un elevado de sacrificio en la octava. Entró como bateador emergente en la quinta y terminó de 2-2, con una base por bolas y una carrera anotada.

El doble de Díaz con uno fuera ante Alex Lange (0-3) en la décima impulsó desde segunda base al corredor automático, el dominicano Ezequiel Duran, para darle a Texas ventaja de 5-4. Con dos outs, Josh Jung recibió una base por bolas con la casa llena que empujó otra carrera — una de nueve pasaportes otorgados por los lanzadores de Kansas City.

Jakob Junis (1-1) ponchó a tres en dos entradas sin permitir hits para llevarse la victoria. Jacob Latz salió de un gran aprieto en la parte baja de la décima para conseguir su décimo salvamento.

Con las bases llenas y nadie fuera, Latz le cantó el tercer strike a Isaac Collins antes de lograr que Tyler Tolbert bateara para una doble matanza que terminó el juego.

El abridor de los Reales, Seth Lugo, salió en la cuarta entrada después de recibir un lineazo de 106,6 mph en la cabeza, conectado por Brandon Nimmo, su compañero durante siete años en los Mets de Nueva York.

Lugo pudo ponerse de pie sin ayuda, y habló con sus compañeros y con el personal de preparación física de los Reales mientras salía caminando del terreno.

En una publicación en redes sociales, el equipo indicó: “Seth Lugo está bien después de salir del juego de esta noche y se someterá al protocolo y a las pruebas correspondientes”. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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