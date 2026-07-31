Díaz lidera una paliza 11-2 a Rangers y los Astros toman la cima del Oeste de la Americana

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Cam Smith, de los Astros de Houston, celebra después de batear un triple en el juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Rangers de Texas durante la cuarta entrada, el viernes 31 de julio de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El dominicano Jeremy Peña impulsó tres carreras y el cubano Yordan Álvarez aportó dos, mientras los Astros igualaron su máximo de la temporada con 18 imparables para lograr su novena victoria en 10 juegos y colocarse medio juego por delante de Texas en la cima de la división.

Hubo corredores en primera y tercera con un out en la segunda entrada cuando LaMonte Wade Jr. pegó un doble para poner el marcador 1-0. Nathan Eovaldi (10-9) golpeó a Peña en el brazo para llenar las bases con dos outs.

Álvarez siguió con un sencillo en un rodado al jardín izquierdo para remolcar dos carreras y ampliar la ventaja a 3-0.

Cam Smith conectó un triple con dos outs en la cuarta antes de que Peña extendiera a 12 juegos su racha de hits con un sencillo que puso la pizarra 4-0.

El mexicano Paredes y Walker conectaron jonrones consecutivos ante Eovaldi para abrir la quinta entrada y dejar a Houston arriba 6-0.

Joc Pederson conectó un jonrón y Corey Seager pegó un doble y sumó dos hits por los Rangers en su regreso, tras perderse 23 juegos por una inflamación en la parte baja de la espalda, mientras el equipo sufrió su tercera derrota consecutiva.

El jonrón solitario del dominicano Díaz fue la primera de cuatro carreras que Houston anotó con dos outs en la séptima, lo que amplió la ventaja a 10-2. El abridor de Houston, Hunter Brown (3-1), permitió seis hits y dos carreras en 5 2/3 entradas. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP