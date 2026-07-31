Diamondbacks anotan 4 en la 8ª, vencen 4-1 a Guardianes y controlan 2º comodín de la Nacional

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El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, festeja en la cueva tras anotar ante los Guardianes de Cleveland el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Ketel Marte también conectó un sencillo productor en la octava, y los Diamondbacks ganaron su tercer juego consecutivo y se adueñaron en solitario del segundo puesto de comodín en la Liga Nacional.

Arizona, que no adelantó a ningún corredor más allá de la segunda base en las primeras siete entradas, tiene el mejor registro de la Nacional con 13-5 desde el 9 de julio.

El nicaragüense Jonathan Loaisiga (3-3) lanzó una séptima entrada sin carreras para acreditarse la victoria. Brandyn García trabajó la novena para su tercer salvamento, al cerrar un juego combinado de tres imparables que comenzó con el novato Mitch Bratt, quien laboró cinco capítulos.

El abridor de los Guardianes, Tanner Bibee (4-11), permitió dos carreras y tres hits en 7 1/3 entradas. Sabrowski entró con dos corredores en base y otorgó una base por bolas a Corbin Carroll antes de que el dominicano Perdomo y el venezolano Moreno respondieran con sus batazos.

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FUENTE: AP

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