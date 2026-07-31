americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Diamondbacks anotan 4 en la 8ª, vencen 4-1 a Guardianes y controlan 2º comodín de la Nacional

CLEVELAND (AP) — Geraldo Perdomo y Gabriel Moreno conectaron sencillos productores consecutivos ante Erik Sabrowski en una octava entrada de cuatro carreras, lo que llevó el viernes a los Diamondbacks de Arizona a un triunfo por 4-1 sobre los Guardianes de Cleveland.

El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, festeja en la cueva tras anotar ante los Guardianes de Cleveland el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki)
El dominicano Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, festeja en la cueva tras anotar ante los Guardianes de Cleveland el viernes 31 de julio de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El dominicano Ketel Marte también conectó un sencillo productor en la octava, y los Diamondbacks ganaron su tercer juego consecutivo y se adueñaron en solitario del segundo puesto de comodín en la Liga Nacional.

Arizona, que no adelantó a ningún corredor más allá de la segunda base en las primeras siete entradas, tiene el mejor registro de la Nacional con 13-5 desde el 9 de julio.

El nicaragüense Jonathan Loaisiga (3-3) lanzó una séptima entrada sin carreras para acreditarse la victoria. Brandyn García trabajó la novena para su tercer salvamento, al cerrar un juego combinado de tres imparables que comenzó con el novato Mitch Bratt, quien laboró cinco capítulos.

El abridor de los Guardianes, Tanner Bibee (4-11), permitió dos carreras y tres hits en 7 1/3 entradas. Sabrowski entró con dos corredores en base y otorgó una base por bolas a Corbin Carroll antes de que el dominicano Perdomo y el venezolano Moreno respondieran con sus batazos.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Destacados del día

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

¿Murió Raúl Castro? Esto es lo que se sabe tras los rumores por su ausencia en actos públicos en Cuba

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter