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Devin Booker, multado con 35.000 dólares por criticar a árbitros tras juego ante Thunder

PHOENIX (AP) — El escolta All-Star de los Suns de Phoenix, Devin Booker, fue multado con 35.000 dólares por críticas públicas al arbitraje tras la derrota del equipo en el segundo partido de la serie la noche del miércoles ante el Thunder de Oklahoma City.

El base de los Suns de Phoenix, Devin Booker, a la derecha, avanza frente al base del Thunder de Oklahoma City, Luguentz Dort, durante la primera mitad del segundo juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el miércoles 22 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)
El base de los Suns de Phoenix, Devin Booker, a la derecha, avanza frente al base del Thunder de Oklahoma City, Luguentz Dort, durante la primera mitad del segundo juego de una serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA, el miércoles 22 de abril de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

James Jones, jefe de Operaciones de Baloncesto de la NBA, hizo el anuncio el jueves.

La liga indicó que no encontró “ningún fundamento para cualquier afirmación de parcialidad o mala conducta por parte de los oficiales del partido”, pese a las críticas contundentes de Booker al árbitro James Williams.

La NBA también señaló que la falta técnica sancionada a Booker a los 2:05 del tercer cuarto fue “evaluada de manera incorrecta y, por lo tanto, ha sido anulada”. El Thunder ganó el partido 120-107.

El propietario de los Suns, Mat Ishbia, respaldó al cinco veces All-Star en redes sociales más temprano el jueves.

“Estoy 100% con Devin Booker en esto. Anoche no fue una buena imagen para nuestra liga. Quiero ser claro: no perdimos por el arbitraje, pero eso no hace que lo de anoche sea menos importante. Si los árbitros van a exigir respeto de los jugadores —como deben—, entonces los jugadores deberían exigir respeto de los árbitros”, decía la publicación en X.

El Thunder, primer preclasificado, tiene ventaja de 2-0 en la serie. El tercer partido se juega el sábado en Phoenix.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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